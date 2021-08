Projetos de trincheira e viadutos da PR-444 são discutidos no DER em Maringá

Durante reunião realizada na manhã desta quinta-feira (12) na Superintendência de Maringá do DER-PR (Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná), o vice-prefeito de Mandaguari, João Jorge Marques (Jorge do Alambique), foram definidos mais detalhes dos projetos para a construção de uma trincheira e dois viadutos na PR-444.

Participaram da reunião o superintendente da regional Noroeste do DER-PR, Octávio Jose Silveira da Rocha, do representante da empresa que elaborou os projetos, engenheiro João Schneider Filho e de técnicos do órgão estadual. De acordo com os projetos, que estão sendo bancados por empresários, através da Aceman (Associação Comercial e Empresarial), serão construídas uma trincheira na Estrada Alegre e dois viadutos nas estradas Vitorinha do Meio e Spoladore.

Assessoria PMM.