Rapaz de 18 anos morre apos acidente de trabalho

O morador de Mandaguari, Bruno Alquate Freire, 18 anos, morreu na manhã de quarta-feira (31), no Hospital Evangélico de Curitiba, onde estava internado desde a semana passada, quando ocorreu acidente de trabalho na quarta-feira da semana passada, dia 24 de março, em uma fábrica que fica na BR-376, entre Mandaguari e Jandaia do Sul, o jovem teria caído em uma caldeira, e teve 75% de seu corpo queimado. O resgate aéreo do SAMU (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) chegou a socorre-lo, porém após uma semana internado, ele não resistiu e morreu na capital do Estado.