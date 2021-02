Rapaz é agredido e esfaqueado em Mandaguari

A equipe policial foi solicitada a comparecer ao Pronto Atendimento Municipal de Mandaguari para atender situação de lesão corporal, em que homem havia dado entrada no local com ferimento por arma branca.

No local, a vítima, de 20 anos, informou a equipe que foi cercado e agredido em via pública por cinco indivíduos. Informou também que todos o agrediram e que a pessoa de j v portava uma faca, com a qual o mesmo desferiu 6 golpes no mesmo, que lhe causaram lesões superficiais nos braços e nas costas.

Após a agressão, a vítima conseguiu fugir e chegar a sua residência, onde foi socorrido e encaminhado ao Pronto Atendimento pela sua mãe.

A equipe policial realizou patrulhamento, porém no momento os autores não foram localizados.