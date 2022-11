Realizada a 27° Costelada fogo de chão do Lions Clube de Jandaia do Sul

O Lions Clube de Jandaia do Sul realizou no dia 06 de Novembro, na Sociedade Rural de Jandaia do Sul, a sua tradicional costelada. Foram assadas mais de uma tonelada de costela com um fluxo estimado de mais de 1500 pessoas.

O resultado da festa será repassado ao Lar São Francisco de Jandaia do Sul que atende centenas de crianças.

A festa também teve o apoio da Fazenda Esperança e também do pessoal do Lar São Francisco. O movimento Cursilho que ajudou bastante na montagem e desmontagem do salão e na cozinha e a prefeitura Municipal de Jandaia do Sul na limpeza do Salão.

O presidente do Lions Navaldo Roder e sua equipe ficaram satisfeitos e gratos com o resultado. “Ano que vem estaremos presentes na 28° Costelada se assim Deus nos permitir”, disse.

