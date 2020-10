Receita Federal promove leilão de veículos e eletrônicos pela internet

A Receita Federal recebe a partir desta segunda-feira, 19, os lances dos interessados em adquirir veículos e demais itens que serão leiloados. As propostas podem ser enviadas até o dia 26. De acordo com a Receita, os interessados poderão acessar a lista de bens que serão vendidos por meio deste site. Os veículos que estão disponíveis em Maringá estão nos lotes 121 a 202.

Os participantes que tiverem as propostas classificadas terão os nomes divulgados no dia 27 de outubro, a partir das 9h, no site da Receita Federal. A sessão para os lances começa às 10h do mesmo dia. Dentre os veículos, o que tem lance inicial mais barato é uma Honda CG 125, 2010 por R$ 250. Há também outros produtos eletrônicos que serão comercializados no leilão.

O telefone para mais informações é o (44) 3227-9824. Além de Maringá, os lotes do edital completo estão armazenados também em Londrina, Ponta Grossa, Curitiba, Florianópolis e Joinville. A publicação do edital foi feita por meio da Delegacia de Curitiba.