Reforma e ampliação da sede do Corpo de Bombeiros é finalizada em Mandaguari

A cerimônia de Reinauguração do prédio do Corpo de Bombeiros foi realizado na manhã de quinta (8). A sede da corporação recebeu móveis planejados e melhorias na acessibilidade, iluminação, segurança, no sistema elétrico e também nova pintura.

Além das melhorias, o local foi ampliado em 220 m², totalizando 500 m² de área construída.

O início da obra foi autorizado pela antiga administração Municipal em novembro de 2019. E finalizada agora pela atual Administração Municipal.

Ocorreu durante a solenidade a mudança no comando do Corpo de Bombeiros de Mandaguari. A então comandante, tenente Jéssica Formanquevski, passou o comando para o tenente Augusto Marks.