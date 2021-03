Relato de uma mandaguariense que foi assediada

Alerta a população, recebemos uma denuncia de uma mandaguariense que vamos preservar o nome, ela esta com muito medo, mesmo assim quer alertar outras pessoas para não passarem pelo que ela passou. Segue o relato na integra que recebemos pelo site Mandaguari Online.

Eu fui vítima de um assédio na ciclovia perto da faculdade. Moro no Jardim Pinheiro e hoje voltando do serviço (onde é meu caminho até em casa) um rapaz de boné e bicicleta que claramente e aparentemente não estava praticamente nenhum exercício passou por mim, e, em fração de segundos quando me viro pra olhar pra trás vejo esse mesmo rapaz voltando vindo na minha direção, quando ele se aproximou me bateu na bunda e entrou na rua na qual eu ia entrar. A única reação que consegui ter na hora foi entrar em uma casa que estava com o portão aberto e pedir ajuda. Graças a Deus a mulher que mora na casa me ofereceu uma carona até minha casa, porque eu estava muito assustada.

Quero deixar um alerta pra todas as mulheres que fazem caminhada a noite nesse trajeto, pois poderia ter acontecido coisa muito pior comigo! É muito triste isso que aconteceu e é muito triste saber que não posso andar na rua sem sentir medo de ser assediada. Aqui deixo meu alerta pra população.