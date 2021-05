Residência de fiação elétrica furtada na zona rural

11/05/2021 14h30 – FURTO QUALIFICADO (CONSUMADO) – Local: CAMBOTA, ZONA RURAL, MANDAGUARI – VÍTIMA: ADULTO FEMININO 49 ANOS – OBJETO COMUNICAÇÃO DE FURTO: 1 DOCUMENTOS CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL, FIAÇAO ELETRICA

A solicitante relatou que está se mudando para outra localidade, e que no endereço acima havia deixado alguns pertences no interior da residência. Relatou ainda, que esteve na residência na data de 11 maio e quando retornou, verificou a porta da cozinha arrombada, o forro de pvc da sala com parte quebrada, sendo que foi furtado da casa a fiação elétrica e o contrato de compra e venda de uma chácara, também localizada em Mandaguari na estrada perobinha km 5. A vítima foi orientada.