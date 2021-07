Residência é alvo de ladrão no Jardim Itália

16/07/2021 18:17 FURTO QUALIFICADO (CONSUMADO) – Local: PROJETADA A, JARDIM ITALIA, MANDAGUARI – VÍTIMA: ADULTO FEMININO 33 ANOS – OBJETO COMUNICAÇÃO DE FURTO: 1 BEBIDA JACK DANIES, 1 ELETROELETRONICO BABY LIS MARCA ONIDA, 1 FURADEIRA, 1 LIXADEIRA LIXADEIRA MARCA MAKITA, 1 SECADOR DE CABELO MARCA TIF

A equipe policial foi acionada a comparecer no endereço supracitado, pois acontecera um furto.

No local a equipe foi recebida pela sra. v. a qual relatou que saiu de sua residência por volta da 11 horas e, ao retornar as 18 horas, percebeu que a residência estava com o Blindex da edícula arrombado.

A mesma ainda relata que após conferencia na residência, notou que vários objetos foram furtados (conforme descrito acima).

Diante dos fatos, a vítima foi orientada e confeccionado boletim de ocorrência.