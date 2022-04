Residência é alvo de tiros no Jardim Boa Vista

A Polícia Militar de Mandaguari foi chamada no Jardim Boa Vista por volta de 0h30 desta sexta-feira (8), onde houve vários disparos de arma de fogo contra uma residência. No local foi constatado um portão danificado, com perfurações de arma de fogo, sendo localizadas espalhadas pela frente da residência, 15 estojos deflagrados marca CBC calibre 9mm.

Ninguém ficou ferido. A equipe militar noticiou a ocorrência a Policia Civil, sendo realizado a apreensão dos estojos e tomado buscas afim de localizar o veiculo suspeito.