A ocorrência foi registrada pela Polícia Militar no Jardim Madrid

Solicitante relata que saiu de sua residência para trabalhar as 13hr desta quinta-feira (18) e, ao retornar as 16hr verificou que o portão estava com a fechadura danificada e que a porta de entrada da residência estava da mesma forma.

Ao entrar na casa verificou que estava toda revirada e deu por falta de pertences.

A solicitante foi orientada quanto aos procedimentos cabíveis.