Residência é arrombada no Jardim Progresso

A ocorrência foi atendida pela Polícia Militar de Mandaguari na noite de terça-feira (10) na Rua Conrado Bonifácio, Jardim Progresso I.

A equipe policial, em patrulhamento, foi abordada pelo pai da vitima, o qual relatou que o vizinho foi até a casa do mesmo informar um furto na casa de sua filha. Segundo relato, um vizinho da filha quando chegava próximo a residência da mesma, percebeu um individuo de blusa com capuz carregando uma televisão e que este tomou sentido ao bairro Cinco Conjuntos, então o vizinho foi até a rua onde mora e começou olhar as residências até perceber que uma delas havia sido arrombada e então procurou o pai da vítima para comunicar o fato e ambos tentavam localizar o autor, quando avistaram a equipe policial em patrulhamento e fizeram o comunicado.

Foi realizado patrulhamento nas proximidades, mas nenhum suspeito foi localizado. Na residência da vítima, foi constatado que a porta havia sido arrombada e alguns objetos subtraídos, sendo bijuterias, ferro de passar e um televisor Samsung de 40 polegadas.