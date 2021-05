Ocorrência atendida pela Polícia Militar de Mandaguari às 19h40 de quinta-feira (6) na Rua Caitu, Jardim Social.

A vítima relatou a Polícia Militar, que saiu de sua residência pela manhã e, ao retornar no final do dia, encontrou a porta da residência arrombada e do interior foram furtados diversos alimentos, um botijão de gás e três calças jeans.