Residências são arrombadas em Mandaguari

Dano: Segundo o solicitante o mesmo estava trabalhando em sua residência quando por volta da 01h30 ouviu um estouro e, ao se levantar, viu uma pessoa correndo para dentro do quarto de seus pais. Fora percebido que o individuo estourou a porta de blindex da residência para adentrar. Com o fato, os pais do solicitante saíram do quarto e trancaram o individuo para o lado de dentro e este veio a se trancar no banheiro. Após a chegada da equipe policial o individuo abriu a porta e foi contido no local, utilizado algema devido o mesmo estar alterado e encaminhado o mesmo juntamente com a vítima a Delegacia.