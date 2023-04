Respeito com nossos Professores, Educadores e Auxiliares Educacionais da rede municipal

No final da tarde de ontem, 26/04, estive com os Profissionais da Educação da Rede Municipal de Mandaguari dando apoio na passeata que fizeram pela Avenida Amazonas para pedir paz nas escolas e salários justos.

A principal pauta da categoria é a aplicação do índice do Piso Nacional do Magistério para todos os profissionais.

O pedido dos professores é que seja aplicado o percentual que falta, 844%, que é lei federal e a gestão municipal não está cumprindo.

Desde janeiro APP Sindicato e representantes dos professores vem se reunindo com a Gestão e cobrando o cumprimento da lei. Numa das diversas reuniões, a APP apresentou um parecer financeiro e fiscal do Município de Mandaguari. O estudo organizado por contadores e economistas, com base nos relatórios do Tribunal de Contas, apontou que existe a possibilidade da Gestão conceder o reajuste integral.

Uma nova rodada de negociações está marcada para 18/05 e neste data os professores, as educadoras e as auxiliares educacionais aguardam um proposta da gestão municipal.

O Vereador Eron Barbiero e também o vereador Sebastião participaram da caminhada realizando seus trabalhos em prol da população de Mandaguari.