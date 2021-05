Restaurante é arrombado em Mandaguari

16/05/2021 14h – Local: AMAZONAS, CENTRO, MANDAGUARI – VÍTIMA: ADULTO MASCULINO 40 ANOS – OBJETO COMUNICAÇÃO DE FURTO: 40 CHOCOLATES, 48 GARRAFAS DE CERVEJA MARCAS DIVERSAS – 2 BOLSA TERMICA COR VERMELHA TAMANHO GRANDE.

A equipe policial foi solicitada a comparecer no endereço supracitado, onde foi recebida pelo Sr.”J” o qual e proprietário do restaurante, e o mesmo relata que encontrou a porta dos fundo (blindex) do restaurante arrombada, onde em verificação constatou que algumas mercadorias foram furtadas.

Diante dos fatos a equipe realizou patrulhamento porém nada foi localizado.