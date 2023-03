Reunião na Sede do Café Bela Esperança em Mandaguari

Na data de quarta-feira dia 29/03, na sede do Café Bela Esperança e sede da Associação dos Produtores de Café de Mandaguari, Sr.Eduardo Rifan- Secretário Desenvolvimento Econômico, Meio Ambiente e Turismo, o Sr. Natalino Avance de Souza – Presidente do IDR Emater do Paraná e equipe, senhor Jucival Pereira de Sá – Diretor Regional do SEAP e produtores de café de nossa cidade!; Ocasião em que foi apresentado nossa associação (CAFEMAN) e os trabalhos realizados pela Secretaria de Desenvolvimento Econômico de Mandaguari para a IG dos cafés especiais.

Também no evento foi solicitado recursos e melhorias para a cafeicultura da nossa cidade e Região.