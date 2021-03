Rivelino faz doação de monitor a Policia Civil em Mandaguari

O Policial Militar Rodoviário, Cabo Rivelino Leandro da Silva, lotado atualmente na 4° Cia Bprv de Maringá, sempre auxiliando as Forças de Segurança de Mandaguari, por onde serviu a comunidade como Policial Militar urbano por 27 anos.

Hoje auxiliou a Policia Civil da 55° Delegacia de Polícia Civil do Município.

O Escrivão Cleberson da Polícia Civil, manteve contato com o Cabo Rivelino e relatou sobre a deficiência de um Monitor, modelo auxiliar para ser utilizado na referida unidade Policial, com a aquisição deste equipamento os serviços Policiais e atendimento a comunidade seriam mais ágeis, pois diante da pandemia, usa-se muito o atendimento online sendo assim de extrema importância o equipamento para o uso administrativo e o atendimento a comunidade.

De pronto emprego como sempre o Cabo Rivelino se prontificou em auxiliar, e em contato com um empresário da cidade intermediou a doação do equipamento conforme solicitado pelo escrivão Cleberson, para atender as necessidades da Unidade Policial Civil.

Nesta data o Cabo Rivelino se deslocou até a 55°Delegacia de Polícia de Civil de Mandaguari, onde fez a entrega do equipamento de Informática ao Delegado de Polícia Civil Dr. Nery e ao escrivão de Polícia Civil Cleberson.

E informou que sempre está à disposição para auxiliar as Forças de Segurança do seu município e a comunidade.