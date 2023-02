Roçada a beira da Perimetral

Nesta sexta feira (17) foi dado inicio a roçada no matagal da Perimetral, as reclamações devido ao abandono do local era grande e uma matéria foi feita mostrando o perigo que o local apresenta, mandaguariense que é o Biscoito como é conhecido, solicitou ajuda ao secretariado do município, o Vereador Eron Barbiero também procurou o governo municipal falando com o Vice Prefeito Jorge pedindo a limpeza do local, e hoje sexta-feira (17) no período da manha ja se via pessoas trabalhando no local para amenizar o transtorno dos moradores e transientes que por ali passam.

O Obrigado através do Site Mandaguari Online em nomes de centenas de pessoas que clamam por um Mandaguari melhor.