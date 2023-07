Rotam apreende meio Kg de crack em Mandaguari

A Equipe ROTAM/3°Cia, em patrulhamento pela cidade de Mandaguari, logrou êxito na apreensão de meio tablete de substância análoga a crack, pesando mais de meio quilo da droga com um masculino, que segundo o próprio, a quantidade é suficiente para dividir em aproximadamente 15 mil porções. O autor que conta com extensa ficha criminal, foi encaminhado à delegacia juntamente com uma feminina para os procedimentos cabíveis.