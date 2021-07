ROTAM do 4º Batalhão encerra estágio operacional e forma três novos integrantes

Chegou ao fim nesta sexta-feira (02/07), o estágio para ingresso no Grupo ROTAM – Rondas Ostensivas Tático Móvel do 4º Batalhão.

Após três meses de instruções, os militares: 2º Tenente QOPM Murilo Saes da Cruz, 3º Sargento QPMG1 Nilton Andrade da Silva e o Soldado QPMG1 Maxswell Johnny Pereira, agora passam a integrar oficialmente o grupo especializado da Unidade.

Os policiais passaram por exercícios que envolveram aulas teóricas e práticas sobre armamento, tiro policial, abordagem, controle de distúrbios civis, entre outros temas relacionados com a missão da ROTAM.

As instruções visam qualificar e atualizar os conhecimentos dos policiais militares sobre técnicas da doutrina, abordando instruções específicas do policiamento de rua e assim, desenvolver ainda mais as habilidades inerentes ao serviço operacional.

Parabéns aos nobres Guerreiros! Muito sucesso e prosperidade nessa nova missão!

