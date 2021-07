ROTAM Mandaguari em ação conjunta com RPA de Jandaia, prende autor e recupera bicicleta furtada em Mandaguari

A Equipe ROTAM de Mandaguari, após tomar conhecimento de um furto a bicicleta ocorrido na área central da cidade, iniciou diligências ininterruptas com foco em localizar o autor. Em ato continuo a equipe conseguiu verificar que o autor seria morador de Jandaia do Sul. Diante dos fatos a equipe ROTAM, solicitou apoio a RPA de Jandaia, onde prontamente deslocaram até a residência do suspeito, onde fora verificado que no quintal deste, havia uma bicicleta idêntica ao furto, onde indagado, este confessou o furto.

Diante dos fatos autor foi preso e a bicicleta recuperada e encaminhados a delegacia para demais procedimentos.