No dia 24 a equipe ROTAM Mandaguari, após receber informações da equipe de inteligência do 4°BPM, fora informado que no Jardim Esplanada havia um foragido da Justiça, sendo este localizado pela ROTAM e confirmado no sistema o mandado de prisão.

Diante do exposto, este recebeu voz de prisão e foi encaminhado a cadeia pública de Mandaguari, para demais procedimentos.