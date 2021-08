ROTAM Mandaguari prende foragidos da Justiça

No dia 13 de agosto por volta das 10h, a equipe ROTAM Mandaguari, logrou êxito, em realizar a prisão de um masculino 36 anos, na região central na cidade. Contra ele constava um mandado de prisão em seu desfavor.

Diante dos fatos, recebeu voz de prisão e foi encaminhado a cadeia pública de Mandaguari para demais procedimentos.

Também, na sexta (13), por volta das 06h, a equipe ROTAM Mandaguari, participou da operação “RETAILER”, na cidade de Sarandi. A operação contou com as equipes CHOQUE, ROTAM, ROCAM e serviço de inteligência do 4°BPM, o intuito da operação é o combate ao tráfico de drogas. A equipe ROTAM Mandaguari logrou êxito em realizar a prisão de uma dos alvos da operação, esta (feminina 30 anos), que estava foragida da Justiça.

Diante dos fatos esta recebeu voz de prisão e foi encaminhada a delegacia de Sarandi para demais procedimentos.