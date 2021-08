Rotam Mandaguari prende homem acusado de manter mulher em cárcere privado

Nesta quarta-feira (25) por volta das 23h, a equipe ROTAM durante patrulhamento no Jardim Progresso, deparou-se com uma mulher gritando por socorro informando estar sendo agredida por seu marido, e estava sendo mantida em cárcere privado, juntamente com seus dois filhos de 4 e 5 anos.

Disse ainda que estava sendo ameaçada e agredida durante o dia todo com uma faca. A equipe policial teve que cortar o cadeado para adentrar a residência, onde o indivíduo, de 30 anos, veio a resistir a prisão, sendo necessário de força moderada para conte-lo.

Diante dos fatos o autor recebeu voz de prisão e foi encaminhado a delegacia para demais procedimentos.