No dia 09 de agosto por volta das 18hrs, a equipe ROTAM Mandaguari, durante patrulhamento pelo Jardim Cristina, avistou dois indivíduos em atitude suspeita, em revista pessoal, com um dos indivíduos (20 anos aniversariante do dia), foi localizado uma quantia de substância análoga a maconha e munições de arma de fogo.

Diante dos fatos, foi conduzido a delegacia de polícia para demais procedimentos, O preso informou ser seu aniversário no dia de hoje, e que estava curtindo.