ROTAM prende suspeito de roubar celular

Ocorrência registrada nas Populares II em Mandaguari

Equipe ROTAM, durante patrulhamento, após ter conhecimento de um roubo de celular ocorrido no dia 05/05/21, tomou posse das imagens das câmeras de segurança, onde foi possível verificar as características dos autores que praticaram o roubo do celular, onde visualizou dois menores utilizando bicicletas iguais as que apareciam nas imagens, onde foi realizada abordagem.

Um dos menores confirmou que estaria com o maior no dia do roubo, diante das informações repassadas, a equipe deslocou até a residência do suspeito, onde foi localizado este na frente da residência e localizado com ele, uma porção de maconha.

Na residência foi localizada a bicicleta utilizada no roubo, e também um pássaro Silvestre. Indivíduo está de liberdade condicional fazendo o uso de tornozeleira e diante dos fatos recebeu voz de prisão, sendo encaminhado a delegacia para demais procedimentos.