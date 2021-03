Roubo – Estrada Alegre, Zona Rural, Mandaguari

A Polícia Militar seguia patrulhamento de rotina quando foi informada pela central de operações de que no endereço supracitado um ônibus acabara de adentrar na estrada rural seguido por um veículo de cor escura, onde o motorista do ônibus teria dado um sinal de luz alta para o solicitante, indicando que o ônibus poderia estar sendo vítima de um possível roubo. imediatamente a equipe deslocou até o local supracitado, onde ao adentrar na estrada rural foi possível verificar um veículo vindo na contra mão da equipe, onde ao avistarem a viatura o condutor freou o veículo e engatou a marcha ré, momento em que os passageiros do referido veículo passaram a efetuar disparos de arma de fogo contra a guarnição policial, onde para revidar a injusta agressão os policiais revidaram os disparos, onde iniciou-se uma intensa troca de tiros contra os passageiros do veículo, onde estes vieram a abandonar o veículo e se embrenharam na mata ao lado da estrada rural. ato continuo foi solicitado apoio de área para que se iniciassem as diligencias aos autores dos disparos contra a equipe, onde compareceram policiais da cidade de marialva e Maringá, bem como o CPU do dia, sendo este senhor tenente Moraes. Em verificação ao veículo utilizado pelos indivíduos fora localizado 8 estojos de munição calibre 9 mm e 10 estojos de munição calibre .380, ficando claro que os indivíduos possuíam no mínimo duas armas de fogo que empregaram contra os policiais durante o confronto contra os indivíduos foi necessário que os policiais se abrigassem próximo a mata, onde foi necessário que ambos os policiais efetuassem recarga de combate durante o confronto. Esta equipe iniciou as diligencias pelo possível ônibus que acabara de ser vítima de roubo, onde alguns quilômetros a frente a equipe localizou o referido veículo e fez contato com o motorista, sendo este identificado onde este confirmou que ônibus o qual é motorista acabara de ser vítima de roubo, onde este relatou que os autores estavam em aproximadamente 5 pessoas, onde este avistou com clareza 3 armas de fogo com os mesmos. A equipe fez contato com os passageiros do ônibus, onde estes foram devidamente identificados e tiveram seu pertences roubados. Nenhum dos quadrilheiros havia sido localizados e presos. POLÍCIA MILITAR de Mandaguari.