Saiba quem será vacinado na quinta, sexta e sábado em Mandaguari

Nesta quinta (16), A Prefeitura de Mandaguari vai vacinar a população em geral de 21+ e 20+, no Centro Esportivo do Jardim Esplanada. As sessões de 21+ serão às 8h30 (250 doses) e às 10h30 (200). Moradores com 20+ podem se vacinar às 15h30 (250) e às 17h30 (200). As senhas serão distribuídas às 8h, no local.

A Prefeitura de Mandaguari também aplica a 2ª dose de AstraZeneca no público em geral vacinado em 16/6 – confira o calendário da 2ª dose. A aplicação será no Centro Esportivo do Jardim Esplanada, das 13h30 às 15h.

GRUPOS PRIORITÁRIOS – Moradores com comorbidades, já previamente cadastrados pela SMS, serão imunizados com a 2ª dose de AstraZeneca nas UBSs Centro e Esplanada.

A vacinação contra a Covid-19 será ampliada na sexta (17) para moradores com 19+. A informação foi confirmanda na noite de quinta (16). A aplicação das doses será no Centro Esportivo do Jardim Esplanada, às 8h30 (150 doses) e às 17h30 (200). As senhas serão distribuídas a partir da s 8h, no local.

Para se vacinar é necessário apresentar os seguintes documentos: comprovante de residência; carteira de identidade; CPF; e carteirinha do SUS.

Mandaguari também aplica a 2ª dose de AstraZeneca, das 10h às 11h30, no Centro Esportivo do Jardim Esplanada, para vacinados em 17/6. Mais tarde, das 14h às 16h, no mesmo local, o município aplica a 2ª dose de Coronavac para vacinados em 23/8 – confira o calendário da 2ª dose. É preciso apresentar documento com foto e carteira de vacinação.

Conforme o Plano Nacional de Imunização (PNI), estão mantidos o agendamento por telefone e a aplicação de 1ª dose em gestantes e puérperas, com 18 anos ou mais, na UBS Centro (Rua Padre Antônio Lock, 382. Tel: 3233-2982). O atendimento é feito das 8h30 às 11h30 e das 14h30 às 16h30.

Moradores com 18 anos ou mais podem se vacinar contra a Covid-19 neste sábado (18). Serão duas sessões com 200 doses cada, às 8h30 e 10h30, no Centro Esportivo do Jardim Esplanada. As senhas serão distribuídas a partir das 8h, no local.

