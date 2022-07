Salas de atendimento humanizado da mulher, criança e adolescente são entregues pelo Conseg Pioneiros de Mandaguari

Todas mobiliadas, nas dependências da Delegacia de Polícia Civil local, as salas servirão para atendimentos especializados e humanizados

Na manhã desta sexta-feira (1) nas dependências da Delegacia de Polícia Civil de Mandaguari, houve a solenidade de entrega de duas salas equipadas e mobiliadas que se destinarão ao atendimento especializado das mulheres, crianças e adolescentes de Mandaguari.

O projeto encabeçado pelo Conseg Pioneiros com apoio da autoridade policial local na pessoa do Dr Neri Zoroastro, que sempre atento aos anseios dos munícipes, entendeu a necessidade de uma atenção especial a estes públicos.

Para o presidente do CONSEG Pioneiros, Itamar Solopak e demais membros, “É com muita satisfação que, através de campanhas arrecadatórias como o Bazar com produtos doados pela Receita Federal, dentre outras, obteve-se condições de equipar as salas, que servirão para que a Delegacia da Polícia Civil de Mandaguari, sob a gestão do Dr Neri, possa melhor atender as mulheres, crianças e adolescentes de nosso município. Este projeto beneficia toda a sociedade, pois será um diferencial à disposição da autoridade policial que se destinará a um atendimento humanizado”.