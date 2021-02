A Secretaria de Saúde de Mandaguari confirmou na manhã desta

quarta-feira, 10 de fevereiro, o 25º óbito por Covid-19. Trata-se de uma

mulher, 84 anos, internada em hospital de referência de Sarandi, sem

históricos de viagens, com comorbidades . Início dos sintomas

ocorreu no dia 28 de janeiro e óbito no dia 9 de fevereiro.