Saúde suspende, nesta quarta, a vacinação contra Covid-19 para público em geral

Após aplicar 450 doses de vacinas contra a Covid-19 nos últimos dois dias, a Secretaria Municipal de Saúde (SMS) suspendeu temporariamente, por falta de imunizantes, a vacinação para o público em geral, nesta quarta-feira (23). A vacinação desse público será retomada quando o município receber novas doses de imunizantes, que devem ser encaminhados pelo Governo do Paraná.

A SMS mantém, nesta quarta, o agendamento e a vacinação para grávidas e puéperas e moradores com comorbidades – confira o serviço no final do texto. Também serão imunizados, nesta quarta, 16 professores já cadastrados previamente pela SMS. Essa etapa de vacinação segue o Plano Nacional de Imunização (PNI), do Governo Federal.

A SMS reforça que todos devem apresentar carteirinha do SUS, comprovante de residência, CPF e RG ou documento de identificação com foto, além de documentos específicos de cada grupo.

GRAVIDEZ – Gestantes e puérperas com 18 anos ou mais podem agendar a imunização exclusivamente na UBS Centro, das 8h30 às 11h30 às 14h30 às 16h30. As gestantes devem apresentar exame laboratorial/ecográfico ou cartão de pré-natal que comprove a atual gestação.

Já no caso das puérperas, é necessário apresentar comprovação do parto com o registro de alta hospitalar ou com o registro de nascimento. A aplicação das doses será feita por ordem de chegada.

COMORBIDADES – Segundo a SMS, pessoas com comorbidades, a partir de 18 anos, podem agendar a vacinação nas UBSs Jardim Esplanada e Centro, das 8h30 às 11h30 às 14h30 às 16h30.

Serão imunizadas pessoas que se enquadram nos seguintes grupos: morador com doença permanente, com BPC (Benefício de Prestação Continuada), com doença renal crônica em diálise, com Síndrome de Down ou doenças crônicas – confira a lista de comorbidades .

Os pacientes deverão apresentar documento oficial com foto, comprovante de residência e uma declaração comprobatória – acesse a declaração -, que deve ser assinada e certificada por um médico. O agendamento e as aplicação de doses desses públicos é feito das 8h30 às 11h30 às 14h30 às 16h30.

VACINAÇÃO ANTICOVID

Público em geral: 53 a 59 anos

Vacinação temporariamente suspensa

Gestantes e puérperas

Quando quarta (23), das 8h30 às 11h30 às 14h30 às 16h30.

Onde UBS Centro, na Rua Padre Antônio Lock, 382.

Comorbidades

Quando quarta (23), das 8h30 às 11h30 às 14h30 às 16h30.

Onde UBSs Jardim Esplanada (Rua Duque de Caxias, 50) e Centro (Rua Padre Antônio Lock, 382).

Assessoria PMM.