Saveiro apreendida

12/06/2021 – 20:15 – Infração de trânsito – Rua Tabatinga, jardim esplanada – Mandaguari – abordado adulto masculino 22 anos – veículo apreendido: automóvel Saveiro prata. A equipe rotam realizava patrulhamento e avistou o veículo saveiro de cor prata com um indivíduo dentro que ao perceber a viatura policial demonstrou aparente nervosismo. A equipe fez a abordagem, onde o indivíduo foi identificado já conhecido no meio policial. Após a revista pessoal e no veículo nada de ilícito foi encontrado, porém ao checagem via sistema interno foi constatado que o mesmo está com a sua CNH “permissão” penalizada, sendo que deveria ter reiniciado o processo de habilitação e não o fez. Diante dos fatos, o veículo foi recolhido ao pátio do pelotão da Polícia Militar para os procedimentos cabíveis e o indivíduo foi orientado e liberado no local.

Polícia Militar de Mandaguari.