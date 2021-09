Segurança é baleado em Jandaia

O fato ocorreu às 0h37 da madrugada deste domingo (5) em um estabelecimento na Rua Cajueiro, em frente ao trevo, na saída para Mandaguari.

Conforme relatório da Polícia Militar, após solicitação via fone 190 à equipe de serviço deslocou até ao local , onde segundo informações repassadas um Segurança havia sido vítima de Disparo de Arma de Fogo.

No local a vítima, José Gonçalves, de 57 anos, que já estava sendo socorrida pela Ambulância da Defesa Civil ADC Silva e Andrade, posteriormente transferida para Ambulância do Samu Condutor Anderson e Enfermeira Rosa que encaminharam o senhor até ao Hospital da Providência na Cidade de Apucarana para atendimento médico com um projétil de arma de fogo alojado na região da traqueia.

Segundo informações de testemunhas que presenciaram os fatos, dois indivíduos estariam no interior do referido estabelecimento, sendo que na portaria, já na saída, acabaram tendo um desentendimento com seguranças do local e entraram em luta corporal com estes indivíduos, posteriormente identificados via reconhecimento através de controle de entrada e circuito de monitoramento interno, onde os mesmos teriam ido até ao estacionamento do referido Bar onde estariam de posse de uma Caminhonete Amarok de cor escura e, ao tentarem sair do local, efetuaram um disparo de arma de fogo contra o Senhor José e logo após evadiram-se tomando sentido à cidade de Mandaguari.

Diante do ocorrido fora repassado a situação e as características do veículo para área de Mandaguari e Arapongas para possível abordagem do veículo.

Que foram identificados e qualificados os proprietários do estabelecimento, sendo que os mesmos se prontificaram em ceder as imagens de monitoramento da portaria onde teria ocorrido o desentendimento e os nomes e CPF dos autores do Disparo, sendo os mesmos relacionados juntamente com testemunhas, confeccionado o referido B.O.U. e encaminhado até a Delegacia de Polícia Civil de Jandaia do Sul para os procedimentos cabíveis.