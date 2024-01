Sem CNH, motociclista colide em carro durante fuga da Polícia em Jandaia e acaba preso em Mandaguari

Conforme a PM, na noite de sábado (30), durante patrulhamento pela Rua José Maria de Paula Rodrigues, proximidades com o cruzamento da Rua Timóteo Pagliarini em Jandaia do Sul, foi visualizado um grupo de motociclistas com aproximadamente quatro indivíduos, os quais praticavam direção perigosa conduzindo suas motocicletas em alta velocidade e equilibrando-se apenas nas rodas traseiras.

De imediato foi iniciado acompanhamento e com o uso de giroflex, sirene e também comandos verbais, sendo dada ordem de parada, porém sem êxito, onde a maioria dos participantes do ato delituoso se dispersaram por ruas adjacentes, sendo possível acompanhar apenas uma motocicleta Honda modelo CG 125, cor vermelha, que estava com a placa de identificação danificada, sendo o condutor desta devidamente identificado no ato de equilibrar-se em apenas uma das rodas, e este após ter identificado a viatura policial continuou em fuga por várias vias da cidade até o momento em que cruzou a via preferencial no cruzamento da Rua ROTARY com avenida Tancredo de Almeida Neves, colidindo com um veículo de cor preta.

Após o acidente ainda continuou em fuga, agora pela Rua Timóteo Pagliarini, seguindo sentido a saída do município para a cidade de Mandaguari, onde passou a trafegar com a motocicleta pela contramão de direção da BR 376 sendo acompanhado a distância, até que após um longo acompanhamento foi possível realizar abordagem a cerca de trezentos metros da primeira entrada da cidade de Mandaguari ainda na BR 376.

O condutor foi submetido a busca pessoal não sendo observado nenhum ilícito, porém recebeu voz de prisão pelos crimes de direção perigosa, desobediência e conduzir veículo automotor sem possuir CNH.