Semana começa com 114 vagas de emprego; confira a lista

Mandaguari tem 114 vagas de emprego com carteira assinada disponíveis nesta segunda (16). As oportunidades são para 46 cargos diferentes, sendo que 34 delas são para Pessoas Com Deficiência (PCD).

Os interessados devem comparecer à Agência do Trabalhador (Rua Padre Antônio Lock, esquina com a Rua Romário Martins) com documentos pessoais. O atendimento é feito de segunda a sexta, das 8h às 16h30, inclusive no horário de almoço.

Confira abaixo as vagas disponíveis:

– Pedreiros (para empresa em Maringá) – 10 Vagas

– Soldadores – 10 Vagas

– Auxiliares de produção – 5 Vagas

– Operadores de maquinas fixas – 5 Vagas

– Operadores de caixa – 3 Vagas

– Operadores de grua – com experiência – 3 Vagas

– Meio oficial de pedreiro (para empresa em Maringá) – 3 Vagas

– Atendentes de lanchonete – 2 Vagas

– Auxiliares de cozinha – 2 Vagas

– Costureiras – 2 Vagas

– Espumadores de sofá – 2 Vagas

– Garçonetes para lanchonete – 2 Vagas

– Monitoras de sistemas (noturno) – 2 Vagas

– Montadores de estruturas de sofá (com experiência) – 2 Vagas

– Operadores de centro de usinagem (com experiência) – 2 Vagas

– Operadores de plasma – 2 Vagas

– Assistente administrativo (experiência em emissão de notas fiscais) – 1 Vaga

– Auxiliar de açougueiro – 1 Vaga

– Auxiliar de eletricista – 1 Vaga

– Ajudante geral – 1 Vaga

– Ajudante de motorista de caminhão para ent. de mat. construção – 1 Vaga

– Ajudante de serralheiro – 1 Vaga

– Auxiliar de deposito para supermercado – 1 Vaga

– Almoxarife com CNH A/B – 1 Vaga

– Comprador (com experiência). (pacote Office avançado) – 1 Vaga

– Contador – 1 Vaga

– Empacotador para supermercados – 1 Vaga

– Engenheiro civil – 1 Vaga

– Instalador/monitorador sistema segurança (14 a 17 anos) – 1 Vaga

– Montador de estruturas metálicas (com experiência) – 1 Vaga

– Motorista para coletivo (CNH-D) (com EAR) e curso transp. passageiro – 1 Vaga

– Mecânico de sistemas hidráulicos / pneumáticos – 1 Vaga

– Operador de e-commerce com experiência em sistema – 1 Vaga

– Operador de guilhotina industrial – 1 Vaga

– Operador de pá carregadeira – 1 Vaga

– Operador de prensa – 1 Vaga

– Passadeira com experiência em ferro industrial – 1 Vaga

– Motorista (CNH-D) – 1 Vaga

– Zelador (experiência em tratamento de piscina) – 1 Vaga

– Auxiliar de produção – 1 Vaga para pessoa com deficiência (PCD).

– Auxiliares de serviços gerais – 1 Vaga para pessoa com deficiência (PCD).

– Vendedor interno – 1 Vaga para pessoa com deficiência (PCD).

– Repositor de mercadorias – 1 Vaga para pessoa com deficiência (PCD).

– Enfermagem – 10 Vagas para pessoa com deficiência (PCD).

– Técnico em enfermagem – 10 Vagas para pessoa com deficiência (PCD).

– Auxiliar de enfermagem – 10 Vagas para pessoa com deficiência (PCD).