Semana começa com 116 vagas de emprego; confira a lista

Mandaguari tem 116 vagas de emprego com carteira assinada disponíveis nesta segunda (30). As oportunidades são para 30 cargos diferentes.

Os interessados devem comparecer à Agência do Trabalhador (Rua Padre Antônio Lock, esquina com a Rua Romário Martins) com documentos pessoais. O atendimento é feito de segunda a sexta, das 8h às 16h30, inclusive no horário de almoço.

Confira abaixo as vagas disponíveis:

– Repositor (horário comercial) – 21 Vagas

– Auxiliares de produção – 15 Vagas

– Soldadores – 10 Vagas

– Enfermagem – 10 Vagas

– Técnico enfermagem – 10 Vagas

– Auxiliar de enfermagem – 10 Vagas

– Operadores de maquinas fixas – 5 Vagas

– Zeladoras – 3 Vagas

– Operador de telemarketing – 3 Vagas

– Atendente de sorveteria (com experiência) – 2 Vagas

– Costureiras – 2 Vagas

– Garçonetes para lanchonete – 2 Vagas

– Monitores de sistemas CNH-AB (horário noturno) – 2 Vagas

– Operadores de centro de usinagem (com experiência) – 2 Vagas

– Operadores de plasma – 2 Vagas

– Passadeira com experiência em ferro industrial – 2 Vagas

– Operador de caixa – 2 Vagas

– Auxiliar de costureira – 1 Vaga

– Auxiliar de eletricista – 1 Vaga

– Oficial de serviços gerais – 1 Vaga

– Operador de robô de solda – 1 Vaga

– Almoxarife com CNH-AB – 1 Vaga

– Expedição – 1 Vaga

– Vendedor interno (loja de motos) – 1 Vaga

– Torneiro mecânico – 1 Vaga

– Farmacêutico – 1 Vaga

– Gerente de departamento comercial – 1 Vaga

– Serigrafista (com experiência) – 1 Vaga

– Auxiliar de expedição – 1 Vaga

– Desenhista mecânico (leitura interpretação de desenho) – 1 Vaga

Assessoria PMM.