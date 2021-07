Semana começa com 41 vagas de emprego com carteira assinada em Mandaguari

A Agência do Trabalhador de Mandaguari confirmou, nesta segunda (12), 41 vagas de emprego com carteira assinada. As oportunidades são para 29 cargos diferentes. O valor da remuneração e o nome das empresas não foram divulgados pela Agência.

Os interessados devem comparecer à Agência do Trabalhador, com documentos pessoais. o atendimento é feito de segunda a sexta, das 8h às 16h30, inclusive durante o horário de almoço.

Confira abaixo as vagas disponíveis:

– Assistente administrativo (com experiência) – 1 vaga

– Assistente administrativo masculino (com CNH) – 1 vaga

– Armador de ferragens de concreto armado – 1 vaga

– Atendentes de lanchonete (com experiência) – 2 vagas

– Auxiliares de metalúrgica com experiência em policorte – 1 vaga

– Auxiliares de cozinha (com experiência) – 2 vagas

– Auxiliar de pizzaiolo (com experiência) – 1 vaga

– Farmacêutico (com experiência) – 1 vaga

– Gerente de loja de departamentos (com experiência) – 1 vaga

– Instalador/monitorador sistema segurança (14 a 17 anos) – 1 vaga

– Montador de estruturas metálicas (com experiência) – 1 vaga

– Mecânico de manutenção de maquinas industrial – 1 vaga

– Operadores de caixa – 2 vagas

– Operador de maquinas fixa industriais – 3 vagas

– Operador de pá carregadeira – 1 vaga

– Operador de britagem – 1 vaga

– Passadeira (com experiência) – 1 vaga

– Pizzaiolo (com experiência) – 1 vaga

– Pintor industrial – 1 vaga

– Promotor de vendas – 1 vaga

– Repositor mercadorias – 1 vaga

– Repositor mercadorias (pcd) – 1 vaga

– Soldadores (com experiência) – 6 vagas

– Social mídia (com experiência) – 1 vaga

– Salgadeira – 1 vaga

– Técnico de segurança do trabalho – 1 vaga

– Técnico em recursos humanos – 1 vaga

– Vendedores internos ( com experiência ) – 3 vagas

– Zeladora – 1 vaga

AGÊNCIA DO TRABALHADOR

Onde Rua Padre Antônio Lock, 150, Centro.

Quando Segunda a sexta, das 8h às 16h30, inclusive no horário de almoço.

Assessoria PMM.