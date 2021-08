Semana Mundial da Amamentação – 1º a 7 de Agosto

Luta pelo incentivo à amamentação – Leite Materno Vale Ouro!

O aleitamento Materno é um dos vínculos afetivos fortes entre mães e bebês. Logo após o nascimento, o momento de nutrir o filho torna-se também de interação e de troca com o recém-nascido. Etapa essa que requer muita doação, e apoio dos familiares. Sendo fundamental, orientação e adaptação.

A amamentação traz muitos benefícios para a saúde da mulher, como reduzir risco de câncer de mama e ovários, além de produzir ocitocina, hormônio que ajuda na diminuição do sangramento pós-parto.

A Amamentação também traz inúmeros benefícios ao recém-nascido, protege contra infeções, diarreia, otite, entre outras, previne obesidade e diabetes, favorece o desenvolvimento físico e emocional, reduz em até 13 % à mortalidade infantil.

Lembre-se o leite materno oferece anticorpos para proteção dos bebês, reduz a mortalidade infantil e ajuda no desenvolvimento cognitivo. A orientação da Organização Mundial da Saúde (OMS) é que bebês sejam alimentados, exclusivamente, até os seis meses com leite materno. E reforça também a importância do leite materno para crianças até 2 anos de idade.

Se você, tem leite materno sobrando ajude outras mães a alimentar seus bebes, doe leite materno.

Em Mandaguari na UBS Centro, existe um posto de coleta de leite materno, procure a Unidade Básica de Saúde e saiba mais informações, com a enfermeira Jheniffer e/ou ACS Mileide.

Assessoria PMM.