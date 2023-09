Semana Nacional de trânsito em Mandaguari

A Organização através do site Mandaguari Online vem por meio desta, expressar o seu orgulho e satisfação em ter colaborado participando da Semana do Trânsito, realizada entre os dias 18 e 25 de setembro de 2023. Foi uma oportunidade única de contribuir para a educação e a conscientização dos cidadãos sobre a importância de um trânsito seguro e responsável.

Durante a semana, o ensino infantil, médio e a população Mandaguari participou de diversas atividades educativas e recreativas, como palestras, oficinas, simuladores, jogos, brincadeiras, distribuição de material informativo e orientação aos motoristas e pedestres. Foram atendidas mais de 4.000 crianças, adolescentes e adultos, que puderam aprender e se divertir com as nossas ações.

A Organização através do site Mandaguari Online também agradece ao Pennacchi pela doação das balas que foram entregues às crianças como forma de incentivo e reconhecimento. Foi um gesto de generosidade e parceria que fez a diferença na nossa semana.

Ao DETRAN PR, à Ciretran Mandaguari, à Prefeitura Municipal de Mandaguari, à Secretaria de Educação, à Secretaria de Cultura, Esporte e Lazer, à ACEMAN, ao SAMU, ao SEST SENAT, ao Corpo de Bombeiros, ao Lions, ao Rotary Club, ao Clube dos Desbravadores, ao CONSEG, ao Elos Club, ao Rancheiros Moto Club, à Igreja Metodista, Loja Maçônica Estrela do Norte II, Loja Maçônica Mandaguari, ao Despachante Imperatriz, Autoescola Afonso’s, Autoescola Mandaguari, Autoescola Anthony, Autoescola Inovação e à Polícia Militar pelo apoio e pela parceria na realização da Semana do Trânsito. Foi uma demonstração de união e compromisso com o bem-estar da nossa comunidade.