Semana Nacional de trânsito, “Juntos Salvamos Vidas “

Durante a Semana Nacional de Trânsito, foi promovida shows maravilhosos, contando com dois horários de apresentações, o evento foi realizado no Modulo Cultural na terça (20) “Cidadania no Trânsito: Formando Valores para o Futuro”, por meio da Secretaria Municipal de Educação (SME). Voltado para os alunos dos 3º, 4º e 5º anos das escolas municipais Walter Antunes Pereira, Angelina Teixeira Pinheiro e Francisco Romagnole Jr.

O evento contou com apresentações de cerca de 210 alunos de escolas municipais e com a participação da Policial Adriana e representante do Departamento de Estradas de Rodagem (DER-PR), e palestrando “Juntos Salvamos Vidas ” o Chefe Sérgio Ferreira da 81ª Ciretran (Circunscrição Regional de Trânsito), e Wagner Guiraldeli do CFC Mandaguari.

Para o Chefe do Ciretran de Mandaguari, Sergio Ferreira a apresentação realizada pelas crianças e pelas orientadoras foi um dos mais maravilhosos realizado em Mandaguari.

A mais de uma década que Wagner Guiraldeli em parceria com Sergio Ferreira realizam todos os anos um trabalho voltado ao transito, com palestras, vídeos e panfletagem, um trabalho voluntario que o pagamento é o sorriso no rosto de uma criança e a alegria de uma família ao fim do dia, quando seu ente querido chega em casa são e Salvo, pois a vida é o nosso maior patrimônio.

Para prefeita Ivonéia Furtado “Com as crianças reunidas, a gente consegue reforçar, de uma forma lúdica, a conscientização pública para promover a consciência, o humanismo e o cuidados nas estradas e ruas de Mandaguari”, comentou.

Na quarta (21), a programação da “Cidadania no Trânsito: Formando Valores para o Futuro” Aproximadamente 240 crianças das escolas Bom Pastor, Francisco Romagnole Jr., Walter Antunes Pereira, Professora Yolanda Cercal da Silva, Professora Angelina Teixeira Pinheiro e Dr. Ary da Cunha Pereira, os quais participaram da palestra realizada por Wagner Guiraldeli e Sergio Ferreira, com linguagem infantil e desenhos animados mostrando o transito como ele é, pois criança vê, criança faz.

No Sábado (24) As equipes da Polícia Militar, Corpo de Bombeiros, DETRAN, Secretaria de Educação municipal, membros do CONSEG, dos CFCs Mandaguari, Anthony , Inovação, Rotary Club Mandaguari, Rotary Club Família, Elos Clube, ARD e Loja Maçônica Mandaguari e Estrela do Norte, lumiblock, WPL Corretora, Leal Advocacia, WC auto Socorro, Site Mandaguari Online e Farmácia Drogamais, em ação conjunta realizaram o encerramento da Semana Nacional de Trânsito na área central de Mandaguari.

De forma educativa, foram abordados diversos motoristas e pedestres, sendo realizadas orientações de trânsito e entregue material educativo, visando a conscientização da comunidade local.

Foi exposto no local um veículo envolvido em acidente de trânsito, despertando ainda mais a atenção da população para o importante tema da prevenção de acidentes de trânsito, pois “Juntos Salvamos Vidas”.