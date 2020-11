Senhora é atropelada por Fiat Uno em Jandaia do Sul

A equipe da Defesa Civil de Jandaia do Sul socorreu uma senhora que foi atropelada na tarde deste sábado (21) na Rua Dourados (Rua da Pedreira) em Jandaia do Sul.

A mulher foi encaminhada ao Hospital da Providência com suspeita de TCE (Trauma cranioencefálico).

Segundo a Polícia Militar, na chegada da equipe policial, foi feito contato com a pessoa que conduzia o veículo Fiat/Uno que relatou que em dado momento veio a atropelar uma pedestre que seguia pela via pública devido à ausência de calçada nas proximidades, a qual já havia sido atendida e encaminhada com ferimentos pela Defesa Civil ao Hospital da Providência na cidade de Apucarana.

O condutor foi devidamente orientado e liberado juntamente com o veículo, o qual não possuía débitos administrativos, somente danos na lataria do capo.