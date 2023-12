Show de Marcos e Belutti marca 1º dia de festa em comemoração aos 71 anos de Jandaia do Sul

Com a presença de milhares de pessoas na Praça do Café, Prefeito Lauro Junior acompanhado da Primeira Dama Stella Silva, dos vereadores, do Deputado Estadual Do Carmo, diretores de departamentos e diversas outras autoridades de diferentes segmentos da sociedade e o Show Nacional da Dupla Marcos e Belutti, Jandaia realizou o primeiro dia de festa em comemoração aos 71 anos de Emancipação Política.

O Prefeito Lauro Junior em seu discurso avaliou o ano de 2023 como um ano de grandes desafios, mas que chega ao fim desse ano podendo trazer a população de Jandaia a informação do maior programa de investimentos da história de Jandaia do Sul chegando a aproximadamente 32 milhões em obras nas diversas regiões da cidade e também no Distrito de São José.

O Prefeito agradeceu ainda toda sua equipe de trabalho, o apoio dos Vereadores, seus diretores de departamentos, os colaboradores do almoxarifado que em tempo recorde deixaram a cidade toda enfeitada para as festas de fim de ano, as entidades e clubes de serviços que assumiram as barracas de alimentação da festa, os empresários e a Associação Comercial que também se prepararam para o fim de ano, salientando ainda a volta do Parque de Diversões que alegra crianças e adultos. Finalizou desejando a todos os jandaienses um Feliz Natal e um Prospero Ano Novo de muitas realizações.

Houve ainda durante a abertura das comemorações dos 71 anos de Jandaia a entrega de um Caminhão de Combate a Incêndio que o Prefeito recebeu essa semana em Curitiba do Governador Ratinho Junior, para a Brigada Comunitária – Defesa Civil de Jandaia do Sul.

A festa continua neste sábado (16) com Show com Mariana e Matheus e domingo com encontro de Carros Antigos durante todo dia na Praça do Café e a noite Show com o Grupo “Sempre Tem”.