SMS vacina contra Covid-19 população de 42+ na terça e 41+ na quarta

A Secretaria Municipal de Saúde anunciou a retomada da vacinação contra a Covid-19 para a população em geral, com sessões de imunização na terça (13) e na quarta (14). A aplicação de doses será no Centro Esportivo, do Jardim Esplanada, e as senhas serão distribuídas diariamente às 9h.

Na terça (13), serão vacinados os moradores com 42 anos ou mais, em sessões às 9h30 (150 doses), 15h (150) e 17h (210).

Na quarta (14), a vacinação será ampliada para a população em geral com 41 anos ou mais, em sessões às 9h30 (150 doses), 15h (150) e 17h (150).

Para se vacinar, é preciso apresentar carteirinha do SUS, comprovante de residência, CPF e RG ou documento de identificação com foto.

GRUPOS PRIORITÁRIOS – A SMS mantém, nesta semana, o agendamento por telefone e a vacinação de gestantes e puérperas, realizada na UBS Centro (Rua Padre Antônio Lock, 382) e moradores com comorbidades, nas UBSs Jardim Esplanada (Rua Duque de Caxias, 50) e Centro. O atentimento é feito das 8h30 às 11h30 e das 14h30 às 16h30.

O agendamento da imunização de caminhoneiros, que não compareceram à campanha de vacinação, em decorrência do trabalho, pode ser feito na sede da Vigilância Epidemiológica, pelo número telefônico 44 3133-0329.

VACINAÇÃO ANTICOVID

Onde Centro Esportivo, Rua Octávio Eugênio Vinholi, 243-375, no Jardim Esplanada

Quem população em geral 42+

Quando terça (13), às 9h30 (150 doses), 15h (150) e 17h (210).

Assessoria PMM.