Som alto gera discussão e Polícia Militar e chamada no Jardim Social

27/02/2022 01:10 SEM ILICITUDE – FATO NÃO CONST (CONSUMADO) AMEAÇA (CONSUMADO) Local: JOAQUIM JOSE DE ANDRADE, JARDIM SOCIAL, MANDAGUARI VÍTIMA: ADULTO MASCULINO 37 ANOS ABORDADO(A): ADULTO MASCULINO 27 ANOS ABORDADO(A): ADULTO MASCULINO 25 ANOS

Conforme a PM, a equipe foi solicitada a comparecer ao endereço supra citado, onde foram recebido pela pessoa de “A” informou que a residência dos fundos estariam com o som alto e que o solicitante havia discutido com a pessoa de “L” sobre o som alto e que se sentiu ameaçado.

A equipe deslocou até a residência indicada pelo solicitante, porém não constatou som alto, e entrou em contato com “L”, este proprietário da residência, onde foi informado sobre a situação do som alto e este se dispôs a acabar com a festa no local.

Sobre a ameaça, na sua versão este informou não ter realizado nenhum tipo de ameaça, sendo todos advertidos e liberados no local. “A” foi orientado e decidiu representar posteriormente caso necessário.