Suspeitos de assalto se envolvem em acidente entre Mandaguari e Jandaia

Um acidente na BR-376 entre Jandaia do Sul e Mandaguari mobilizou a equipe da Defesa Civil e Polícia Militar no final da tarde desta terça-feira (1).

Os ocupantes de um dos veículos envolvidos são acusados de terem praticado um assalto na Mecânica Cacique em Jandaia do Sul, momentos antes. Eles estavam em um Ford Escort e colidiram com outro veículo próximo ao motel.

Os acusados negaram que tenham praticado o crime.

Um deles foi encaminhado ao Hospital da Providência em Apucarana devido aos ferimentos causados pelo acidente.

Conforme a Polícia Militar

Relatou solicitante que chegaram dois indivíduos na oficina Cacique, um deles armado de revólver e após anunciar o roubo levaram seu celular iPhone 11 pro e uma quantia em dinheiro. Em seguida fugiram em um veículo Escort modelo europeu saindo sentido rodovia, ainda que o indivíduo que portava o revólver estava com uma blusa cinza e uma máscara na cor vermelha sendo este negro e magro.

Que após Patrulhamento esta equipe foi informada que um veículo Ford Escort havia colidido com outro veículo nas proximidades do Café Jandaia na BR-376, ato contínuo foi deslocado até o local e abordado o senhor xxxx, esse, se declarou como condutor do veículo e o passageiro, que apresentava diversas lesões sofridas em decorrência do acidente sofrido, sendo este socorrido pela equipe da Defesa Civil de Jandaia do Sul.

Que após alguns minutos se fez presente no local a vítima do roubo, o qual ao visualizar xxxx reconheceu prontamente como sendo o autor do roubo, ainda reconheceu suas vestes, blusa cinza e a máscara vermelha, que estavam no banco traseiro do veículo Ford Escort.

Ambos foram submetidos a revista pessoal, bem como no interior do veículo, porém a arma utilizada para efetuar o roubo e o celular da vítima não foram localizados. Diante dos fatos fora dada voz de prisão aos autores sendo “L” encaminhado até a delegacia de Jandaia do Sul para as providências cabíveis ao fato e o outro encaminhado ao Hospital da Providência, com escolta da equipe rotam de Jandaia do Sul, para receber atendimento médico e posteriormente encaminhamento até a delegacia.