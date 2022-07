Tabuas são furtadas de barracão em fazenda

Na tarde desta quarta-feira (27) a equipe policial de Apucarana deslocou até uma fazenda no distrito de Caixa de São Pedro, onde segundo testemunha, estava visualizando pessoas com uma caminhonete cometendo furto de tábuas de madeira de um barracão abandonado.

No local a equipe fez contato com um dos proprietários da fazenda, onde realizaram vistoria no loca,l porém ninguém foi localizado.

A vítima notou que estavam faltando algumas tábuas das paredes do barracão sendo 40 tábuas de Peroba de 03 metros cada e 20 tábuas de Peroba de 05 metros cada.