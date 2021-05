Tentativa de homicídio e tentativa de roubo em Mandaguari

30/04/2021 21h45 – Disparo de arma de fogo (consumado) – Local: Isaias Dias dos Santos, Conjunto Governador Paulo Pimentel, Mandaguari – Vítima: Adulto masculino, 55 anos.

No local, a vítima relatou a equipe policial, que um indivíduo que é proprietário de um bar no Cinco Conjuntos, foi até sua residência e efetuou dois disparos com o intuito de acertá-lo, mas não acertou. Segundo a vítima, o motivo da briga entre os dois seria uma dívida. Quando a equipe chegou no local o autor já havia se evadido e não foi localizado em patrulhamento posterior. A vítima foi orientada.

22h18 – Roubo (tentado) – Disparo de arma de fogo (consumado) dano (consumado) – Local: Terra Roxa, Zona Rural, Mandaguari – Vítima: Adulto masculino 44 anos.

O solicitante relatou que transitava com seu veículo, pela Estrada Terra Roxa, quando três indivíduos saíram do mato e, um deles de posse de uma arma de fogo, entrou na frente do carro. A vítima, ao perceber que seria roubado, acelerou o veiculo derrubando um dos suspeitos que efetuou alguns disparos na direção da vitima, causando um dano na porta do condutor.

A equipe policial realizou patrulhamento nas imediações, porém os suspeitos não foram localizados, sendo as vitimas orientadas.