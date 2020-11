Tentativa de homicídio em Jandaia do Sul

Na tarde desta quinta-feira (12) uma tentativa de homicídio foi registrada em Jandaia do Sul.

Uma pessoa de moto teria disparado pelo menos três vezes contra um jovem de 19 anos, sendo que dois disparos acertou a vítima, que foi levada ao PAM.

Além da Polícia Militar, a Polícia Civil também foi acionada.

Conforme a PM, a ocorrência foi registrada na Rua Manoel Parra Morilhas X José S Cavalcanti

A equipe foi solicitada para dar atendimento onde uma pessoa havia sido ferida por disparo de arma de fogo, de imediato deslocou até o local onde foi entrado em contato com a senhora xxxxxx na qual relatou que estava em casa quando seu primo xxxxxxx chegou com um ferimento nas costas, que de imediato familiares levaram para o PAM.

A equipe então iniciou diligências para localizar o autor, que trajava moletom de cor escura, calça jeans, capacete preto e motocicleta de cor escura.

Os policiais conseguiram imagens do suspeito nas proximidades do local do fato, porém não foi possível identificar a placa da motocicleta, sendo deslocado ao PAM onde a enfermeira de plantão informou que a vítima estava com dois ferimentos sendo um na região do antebraço direito e outro no tórax.