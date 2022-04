Tentativa de homicídio em Mandaguari

A ocorrência foi atendida pela Polícia Militar de Mandaguari às 14h10 de sábado (9) na Rua Arthur Luiz Lacerda, Jardim São Marcos.

O solicitante disse a Polícia que estava no endereço acima citado onde reside sua namorada, que fora chamado por alguém do lado de fora, tendo saído e ao questionar quem era, fora surpreendido com disparos de arma de fogo em sua direção. Neste momento o mesmo correu para o interior do imóvel. Relatou ainda não ter visto quem seriam os atiradores, apenas que estariam em uma motocicleta e tomaram rumo ignorado.

Os disparos atingiram um veículo da família da namorada da vítima, sendo uma caminhonete que teve o vidro traseiro e lateral esquerdo bem como o para brisas danificados pelos disparos.

Foram apreendidos quatro estojos de calibre .380.